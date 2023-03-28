Cemil Kılıç kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, geçen cumurtesi günü Gasiosmanpaşa'daki evinin olduğu sokakta uğradığı saldırı sonucu yaralanmış, polis 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Bir şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 saldırganın da savcılık tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.
Cemil Kılıç daha önce yaptığı açıklamada da aylardır tehditler aldığını ancak bu tehditler karşısında geri adım atmadığını söylemişti.