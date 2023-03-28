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Cemil Kılıç kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, geçen cumartesi günü İstanbul'da evinin olduğu sokakta kendine saldıranların gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Cemil Kılıç kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
İlahiyatyçı Yazar Cemil Kılıç saldırıya uğradığını duyurdu (Cemil Kılıç kimdir?)
İlahiyatyçı Yazar Cemil Kılıç saldırıya uğradığını duyurdu (Cemil Kılıç kimdir?) Haberi Görüntüle

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, geçen cumurtesi günü Gasiosmanpaşa'daki evinin olduğu sokakta uğradığı sonucu yaralanmış, polis 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Bir şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 saldırganın da savcılık tarafından serbest bırakıldığını duyurdu.

Cemil Kılıç daha önce yaptığı açıklamada da aylardır tehditler aldığını ancak bu tehditler karşısında geri adım atmadığını söylemişti.

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