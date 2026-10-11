Cemil Tugay AK Parti kararını ilk kez anlattı. "Erdoğan bana güven verdi"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ’ın AK Parti ’ye katıldığı sürece ilişkin açıklama yaptı. Tugay, rozet takma töreninde yaşananları da anlattı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ ORADA BENİ DİNLEDİ, YALNIZ BIRAKMADI”

Kararının tek amacının sadece İzmir'e hizmet etmek olduğunu belirten Cemil Tugay, rozet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunmasına yönelik, “Ben yıllardır siyasetteyim, herhangi bir lideri, bir başkası aşağıda konuşma yaparken Genel Başkanın ya da Cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında Cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni." ifadelerini kullandı.

Rozet takma töreninde konuşmasına yönelik gelen eleştirilere ilişkin de açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “O konuşma kelimesi kelimesine, bütün kelimeleriyle son harfine kadar benim yazdığım bir konuşma. Ben yanlış anlaşılmaya çok üzüldüm.” dedi ve şunları söyledi:

“Siyasete açıkçası kimsesizlerin kimsesi olmak için girmiş bir insanım. Atatürk'ün sözünü kimse inkar etmez, edemez. Ama bu, AK Parti'nin de o mirasa sahip çıkıp parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı istemesine engel midir? Niye bu kadar eleştiriliyor anlamadım.”

“O GÜN ERDOĞAN'DAN ÇOK ETKİLENDİM”

AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'deki görüşme ye dair de konuşan Tugay, “Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın; üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim." dedi ve şöyle devam etti:

“Yakın diyalog kurduğunuz zaman her şeyden önce bir insan olduğunu, iyi yürekli bir insan olduğunu; ülkesine hizmet etmek için uzun yıllardır emek harcayan, çaba harcayan bir insan olduğunu görüyorsunuz. Etkiliyor insanı ister istemez. Ben o konuşmada Cumhurbaşkanımızın İzmir'e önem verdiğini; İzmir'e yatırımların yapılması, İzmir'in sorunlarının çözülmesi için her konuda destek olacağını duydum. Ondan dolayı bir güven geldi ve yakınlık hissi oldu."

“ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİM AMA DOĞRU YAPTIĞIMA İNANIYORUM”

Kararı almadan önce çok düşündüğünü, risk aldığını söyleyen Tugay, Yeni Asır'a verdiği röportajda şunları söyledi:

“Çok düşündüm, risk aldım, ateşten gömlek giydim. Bunları insanların ifadesiyle söylüyorum; gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir Cumhurbaşkanı'nın desteğini hissetmek oldu.”