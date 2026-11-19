İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , 7 Ekim'de AK Parti 'ye katılmıştı.

Tugay, AK Parti'de çok iyi karşılandığını belirterek İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında gündeme ve İzmir'in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğini vurguladı.

"İZMİRLİ HİZMETE OY VERİR"

Tugay, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez" anlayışının yanlış olduğu dile getirerek "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir." dedi.

Kendisinin İzmir'de tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.

AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

Tugay, Ekim ayında AK Parti'ye katılmış ve yönetim, kentin tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçmişti. Tugay’ın katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi , 27 yıl sonra yeniden sağ bir partiye mensup başkan tarafından yönetilmeye başlandı.

Cemil Tugay , rozeti takıldıktan sonra kürsüye çıkarak gelinen aşamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tek amacının sadece İzmir'e hizmet etmek olduğunu belirten Cemil Tugay, rozet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunmasına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben yıllardır siyasetteyim, herhangi bir lideri, bir başkası aşağıda konuşma yaparken Genel Başkanın ya da Cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında Cumhurbaşkanımız orada beni dinledi, konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni."