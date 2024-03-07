Cemil Tugay: Her zaman halkın yanında yer aldık

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Bayraklı'da seçmenle buluştu.



Tugay'a CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Aydın ve parti örgütü eşlik etti.



Tugay, "İzmir sizinle güzelleşecek Cemil Başkan", "Büyükşehir'e Büyük Başkan Cemil Tugay", "Gençlik sizinle Cemil Başkan" pankartlarıyla karşılandı.



Yerel seçimlerde Bayraklı'yı da İzmir'i de kazanacaklarını söyleyen Tugay, "İçimizdeki o zafer hissi, geçmişten bugüne bu örgüt çatısı altında haksızlıklara karşı mücadele eden insanlar uğruna istediğimiz bir zafer. Bu zafer Cemil Tugay'ın değil, İrfan Önal'ın değil tüm CHP örgütünün zaferi olacak. Biz sizlerle bu yüzden gurur duyduk, bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğiz." dedi.



"AŞIMIZI İŞİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"



İzmirlilerin insani koşullarda yaşaması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini dile getiren Tugay, "Asla umutsuzluğa kapılmıyoruz. Aşımızı, işimizi büyütüyoruz, omuz omuza, kol kola bu ülkedeki bütün haksızlık ve yanlışlara karşı sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu seçimde ve bundan sonraki ilk genel seçimde kazanarak bu ülkede açılması gereken temiz, adil, hakça yaşam sayfasını hep beraber açacağız. Biz size inanıyoruz. Sizin de bize inandığınızı biliyoruz." dedi.

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