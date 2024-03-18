Cemil Tugay: İzmir Körfezi bizim cennetimiz

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Roman yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Ege Mahallesi'nde sahur için kurulan sofraya konuk oldu.



Tugay, "Büyük başkan", "Romanların ağabeyi", "Ege Mahallesi seninle gurur duyuyor" sloganları arasında sahur yaptı.



Ege Mahallesi'nin beklediği kentsel dönüşüyle ilgili konuşan Tugay, "Kentsel dönüşüme dair benden bir şey duymayı beklediğinizi biliyorum. Ev sahiplerinin işi hallolmuş. Kiracıları da ev sahibi yapacağız. Söz veriyorum. Her türlü sorununuzla ve derdinizle yakından ilgileneceğim. İzmir'in güzel insanları başımın tacı, hepsi için bir şeyler yapmaktan mutlu olacağım." açıklamalarında bulundu.



TUGAY'DAN TERMİK SANTRAL TEPKİSİ



Tugay, Karaburun'da seçim çalışmalarına devam etti.



Eşsiz doğası ve kültürü ile dikkat çeken ilçede temiz enerjinin önemine dikkati çeken Tugay, "Enerji Bakanı, Kınık'ta 'Buraya termik santral yapacağız' demiş. Kınık bir tarım, doğa cenneti. Aslında geçmişte dünyanın en güzel pamuğunun üretildiği topraklar. Böyle bir yere termik santral yapmayı düşünen beyinlere karşı biz de 'Temiz enerji' diyoruz. Bir şeyleri istismar etmekten, şehri tahrip etmekten vazgeçmiyorlar. Biz ısrarla doğrunun tarafında olmaya devam edeceğiz." dedi.



"KENTİMİZİN REFAHINI ARTTIRACAĞIZ"



CHP'li belediyelerin bugüne kadar sosyal belediyecilik yaptığını, bundan sonra kalkınma belediyeciliği ile şehrin refahını artıracağını belirten Tugay, şunları söyledi:



"Ülkemizde ekonomi çok kötü. İşsizlik artıyor. Gençlerimiz mutsuz. İnsanlarımıza iş alanları açmak lazım. Şehrin zenginleşmesi lazım. Bunu doğayı tahrip ederek, insanları sağlıksızlaştırarak yapmanız gerekmez. Karaburun'da tarım desteklenir, yöre kalkınır. Turizm desteklenir ama bunu doğayı, kıyıları, denizi tahrip etmeden yapabiliriz. Bu yolda çalışacağımıza söz veriyorum. Önümüzdeki dönemde büyükşehir, üreten herkesin yanında alacak. Tarımsal kalkınmayı destekleyeceğiz. İzmir tarım şehridir. Karaburun gibi turizm cenneti olan yerlerde kültürünü doğasını koruyarak, turizmi destekleyeceğiz."



"İZMİR KARABURUN'A FERİBOT SEFERLERİ BAŞLAYACAK"



İzmir Körfezi'nin kent açısından öneminde de dikkati çeken Tugay, "İzmir Körfezi bizim cennetimiz. En kısa zamanda temizleyeceğiz. Körfezi ulaşım için daha aktif kullanacağız. Deniz taksi sözü verdik. İlk 6 ay içinde yapacağız. Belki İzmir'in merkezinden deniz taksilerle Karaburun'a gelmeniz yakın zamanda mümkün olacak. Karaburun merkeze yapacağımız iskeleyle birlikte İzmir'in merkezinden buraya feribot seferleri başlayacak. Eski cezaevinin 5 dönümlük alanında güzel bir kültür merkezi, sosyal tesis yapmak bize kısmet olacak. Karaburun'un sosyal insanlarına bu tesisi kazandıracağım. Alt yapı sorunlarını biliyorum. Arıtma ihtiyaçlarını biliyorum. Tarih vererek söylüyorum. Bozköy, Tepeboz, Yeni Liman, Salman, Küçükbahçe gibi mahallelerimizin alt yapılarını 2024 yılının sonuna kadar tamamlayacağız. Karaburun merkez Kuyucak bölgeleri alt yapı eksikliklerini 2025 yılının sonuna kadar bitireceğiz." diye konuştu.



"İZMİR BÜYÜKŞEHİR YIKILMAZ BİR KALE"



İzmir'in Türkiye'nin en güçlü en güzel şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Tugay, "İzmir'in büyükşehir belediyesi de kendi ayakları üstünde durabilecek güce sahip. Türkiye'nin en güçlü belediyelerinden birisi. Sahip olduğu varlıklar, bilgi birikimi ve savunduğu değerler açısından yıkılmaz bir kaledir. İzmir tarihine geçecek en iyi belediyecilik çalışmalarından birini ortaya koyacağız" dedi. Tugay, hiçbir yanlışın içinde olmadan, kimsenin çıkarına hizmet etmeden, ülkenin değerlerini koruyarak hizmet etmek için yola çıktıklarını belirtip, "İnsanlar sandıkta CHP'nin çatısı altında ittifak yapacak. Bize oy verecek. Herkese namus sözü. CHP'ye verdiğiniz oydan pişman olmayacaksınız." diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin