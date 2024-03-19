Cemil Tugay, mal varlığını açıkladı

SAHA ÇALIŞMALARI



Tugay, yerel seçim çalışmaları kapsamında Tire Süt Kooperatifi'ni ziyaret etti. Tugay, "Önümüzdeki dönemle ilgili lütfen karamsar olmayın. Son derece bilinçli bir şekilde bu işi yönetmeye geldiğimizi bilin. İçiniz rahat olsun. Sıkıntıları beraber atlatacağız" dedi.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'yi ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde CHP Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu ve CHP Tire İlçe Başkanı Gürol Soyuer ile Tire Süt Kooperatifi'ne gelen Tugay, Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk ve üreticilerle buluştu. Kooperatifte incelemelerde bulunan Tugay, ülkede tarımın çok zor koşullarda yapılmaya çalışıldığını söyledi.



"TÜRKİYE'DE TARIM GERİYE GİDİYOR"



Türkiye'de tarımın her geçen gün kötüye gittiğini anlatan Tugay, “Bizim bölgemiz tarım açısından çok önemli. İzmir bitkisel tarımda Türkiye'de üçüncü şehir. Hayvansal üretimde de ikinci şehir. Ancak önümüzde ciddi bir sorun var. Gıda krizi. Yaşanan bu sorundan dolayı fiyatlar da sürekli yükseliyor. Üretimi güçlü tutup üreticiyi desteklemek lazım. Bu stratejik öneme. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Önümüzdeki dönemle ilgili lütfen karamsar olmayın. Son derece bilinçli bir şekilde bu işi yönetmeye geldiğimizi bilin. İçiniz rahat olsun. Sıkıntıları beraber atacağız. Siz işinizi yapın, ben de görevimi yapacağım merak etmeyin." diye konuştu.



"BÜTÜN ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİ İLE ÇALIŞACAĞIZ"



Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun köylüye, üreticiye ve kooperatiflere yönelik desteklerine atıfta bulunan Tugay, şunları söyledi:



"İzmir'de bütün üretici kooperatifleri ile çalışacağız. Amacım İzmir'in üreticilerine destek olmak. Ödemelerin düzenli olması konusunda çok hassas olacağım. Sizden büyümenizi ve gelişmenizi bekliyorum. Sadece İzmir değil Ege Bölgesi ve Türkiye'ye açılacağınız yeni hamleler bekliyorum."

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