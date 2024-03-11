Cemil Tugay'dan Kemalpaşa'ya metro vaadi

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da meclis üyesi aday tanıtımı toplantısına ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.



Programda konuşan Tugay, İzmir ve 30 ilçesiyle ülkeye örnek olacak şekilde uyumlu bir çalışma modeliyle hizmet edeceklerini ifade etti.



Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böyle hızlı büyüyen bir semte İzmir'in merkezinden metro lazım metro. Bunun sadece Kemalpaşa için değil İzmir için de ihtiyaç olduğunu görüyorum. Söz veriyorum 5 yıl içinde o metronun temelini atacağız. Rayları birer birer döşeyeceğiz. O seferler Kemalpaşa'ya başlayacak."

Kemalpaşa'dan başka yere ihtiyaç duymamaları için gereken her türlü hizmeti sunacaklarını da sözlerine ekleyen Tugay, "Genç nüfus ilçede mutlu olacak." dedi.

"HİZMET İÇİN BU GÖREVLERE TALİP OLDUK"

Bazılarının İzmir'i, Kemalpaşa’yı alma hayali kurduğunu söyleyen Tugay, "Gündoğdu'da miting yaptılar. Ne halde olduklarına lütfen açıp bakın. Buradaki coşku orada yoktu. Buradaki inanç orada yoktu. İzmir'in her köşesinde aynı coşkuyu görüyoruz ve inanıyorum ki biz Manisa'yı da Balıkesir'i de Bursa'yı da Uşak'ı da Denizli'yi de kazanıyoruz. CHP bu seçimden zaferle çıkacak. Bilin ki bu zafer halkın zaferi olacak. Bizler bu halkın evlatlarıyız. Hizmet için bu görevlere talip olduk, gereğini yerine getireceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuz var." açıklamalarında bulundu.