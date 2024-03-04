Cemil Tugay'dan radyoaktif uyarısı: Bir an önce temizlenmesini istiyoruz

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Gaziemir ilçesindeki Emrez Mahallesi'nde bulunan eski kurşun fabrikası önünde basın açıklaması yaptı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "İzmir'in Çernobili" olarak anılan Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisinde temizlenmeyi bekleyen nükleer atıklarla ilgili konuşmasında "İzmirimizin kronikleşmiş çözümünü beklediğimiz, Gaziemir'deki nükleer atıkların bertarafıyla ilgili talebimize dikkat çekmek istiyoruz." dedi.
17 yıl önce tam olarak nereden geldiği bilinmeyen bir radyoaktif atığın bu alana döküldüğünün altını çizen Tugay, "Varlığı saptanınca üzeri toprakla örtülmüş. Uzun zamandır bu sorunun insan sağlığına olumsuz etkileri olabilecek bir sorun olduğu dile getiriliyor." dedi.
Gaziemir Belediyesi'nin daha önce konuya dikkat çekmek için çeşitli eylemler düzenlediğini ifade eden Tugay, "Buna rağmen devam eden bir duyarsızlık hali ve sorunu görmezden gelme hali var. Bir an önce radyoaktif atığın bertarafı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üzerine düşeni yapması gerek. Bildiğimiz kadarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde bu atığın temizlenmesiyle ilgili karara atılması gereken bir imza var. İnsan sağlığına ciddi zararları olabilecek radyoaktif atığın bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ya da ilçe belediyemize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Zor da olsa insanlarımızın sağlığı için bir an önce gereği yapılmalı." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- İzmir
- 2024 Yerel Seçimler
- 2024 Seçim