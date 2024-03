Cemil Tugay'dan radyoaktif uyarısı: Bir an önce temizlenmesini istiyoruz

Gaziemir Belediyesi'nin daha önce konuya dikkat çekmek için çeşitli eylemler düzenlediğini ifade eden Tugay, "Buna rağmen devam eden bir duyarsızlık hali ve sorunu görmezden gelme hali var. Bir an önce radyoaktif atığın bertarafı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üzerine düşeni yapması gerek. Bildiğimiz kadarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde bu atığın temizlenmesiyle ilgili karara atılması gereken bir imza var. İnsan sağlığına ciddi zararları olabilecek radyoaktif atığın bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ya da ilçe belediyemize düşen bir görev varsa yerine getirmeye hazırız. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyoruz. Zor da olsa insanlarımızın sağlığı için bir an önce gereği yapılmalı." diye konuştu.

