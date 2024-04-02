Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

28 yaşındaki Cemile Karadavut, dokuz yaşındaki kızı Sultan Şentürk ile 12 Mart Salı günü Ankara'dan kayıplara karıştı. Cemile'nin kocasından ayrıldığı ve 9 yaşındaki kızıyla birlikte babadan kalma evde yaşamaya başladığı, Cemile'nin ağabeyinin de miras yüzünden (ev) Cemile'yi tehdit ettiği iddiasında bulunuldu. Şüpheli şekilde kaybolan Cemile'nin bulunması için ailesi, Müge Anlı ve ekibine başvurdu.



Kardeşleri Cemile'nin bir an önce bulunmasını isteyen kız kardeşler Şerife ve Safiye yaşananlarda ağabeyleri İsa'nın parmağı olduğunu düşündüklerini söylediler. Kayıp Cemile'nin eski eşi Serdal yayına katılarak İsa'nın miras meselesi yüzünden Cemile'yi "O evde seni yaşatmayacağım!" dediğini ve "Seni keserim!" diye yemin ettiğini öne sürdü.



Kızını günlerdir göremeyen endişeli baba eski eşinin ve kızının canından endişe duyduğunu anlattı.





Kardeşinin ve yeğeninin canından endişe duyan Şerife, ağlayarak İsa'nın tehditlerini ve Cemile'nin evine adam göndererek rahatsız ettirdiğini iddia etti.



İddiaların odağındaki isim İsa'ydı. Sürekli cezaevine girip çıkan İsa'nın "Ben babamın evindeki hissemi size vereyim siz bana parasını verin." dediği yönündeydi. Üfürükçülük ve medyumluk ile uğraştığı söylenen İsa yayına telefonla bağlanarak tüm bu iddiaları reddetti.





Kardeşiyle sürekli iletişim halinde olduklarından bahseden Şerife kayıp anne kızın canlarından endişe duymaya başladıklarını ifade etti Cemile Karadavut için korkan ablalar ve eski eş Müge Anlı'dan yardım istedi.