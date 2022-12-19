Cemile'yi öldüren sanığa müebbet ve 7 yıl 9 ay hapis cezası

İstanbul Sultangazi'de Cemile Şenel'i (17) öldürmekle suçlanan Nusret Tekin müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nusret Tekin getirilirken, 5 tutuksuz sanık ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Cemile Şenel'in halası Oya Şenel de duruşmaya katıldı.

"17 YAŞINDAKİ GENÇ BİR KIZI HAYATTAN KOPARDILAR"

Cemile Şenel'in halası Oya Şenel ifadesinde, "17 yaşındaki genç bir kızı hayattan kopardılar. Bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Nusret Tekin'in ise daha önce yaptığı savunmaları tekrar ederek, tahliyesini talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar ise olayla ilgilerinin bulunmadığını ifade ederek, beraatlarını istediler. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

CEMİLE'Yİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanık Nusret Tekin'e 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, Tekin'in 'olası kastla' suç işlediğini değerlendirerek, müebbet hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme sanık Tekin'e, Servet Sürücü'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezasında indirim uygulayarak 6 yıl 9 ay hapis cezası, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi. Sanık Tekin'in, toplamda müebbet ile 7 yıl 9 ay hapis ve 600 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İKİ TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Mahkeme, tutuksuz sanık Ramazan Ronahi Çakın'a 'Suçluyu kayırma' ve 'Suçu bildirmeme' suçundan toplamda 5 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Heyet, Servet Sürücü hakkında 'Suçu bildirmeme' suçundan 25 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tutuksuz sanıklara yöneltilen diğer suçlardan ise beraat kararı verdi. Aysun Çelebi ve Tuğba Can hakkında ise 'Suçu bildirmeme' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.