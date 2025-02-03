Çemişgezek'te şap karantinası

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Çemişgezek'te şap karantinası

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

Hastalığın yayılmaması için çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimiz ve muhtarlarımızla gerçekleştirilen istişare neticesinde Çemişgezek ilçemiz genelinde tedbir amaçlı olarak 4-18 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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