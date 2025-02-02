Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre havaya düştü mü? (2025 cemre düşmesi takvimi)

2025 yılı cemre düşmesi tarihleri, bahar aylarını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Peki, cemre ne zaman düşecek? İlk cemre havaya düştü mü? İşte 2025 cemre düşmesi tarihleri.



İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.



İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ



Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.



Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.



CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?



"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.



"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.