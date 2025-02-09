Cemre ne zaman düşer? Birinci cemre düşme tarihi

2025 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor. İşte, bu yılın cemre düşme tarihleri...



"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.



BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.



İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?



İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

