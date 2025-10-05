Cenaze evinde silahlar konuştu: 2 ölü

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’ndeki bir evde kavga çıktı.



A.B.’nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan ilçeye geldiğini duyan husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte cenaze evine gitti.



Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



2 ÖLÜ, 2 YARALI



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aykut Ertaşır ile yeğeni Olcay Ertaşır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı A.B. ve O.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.