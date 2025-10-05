Cenaze evinde silahlar konuştu: 2 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, cenaze evinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Cenaze evinde silahlar konuştu: 2 ölü

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’ndeki bir evde kavga çıktı.

A.B.’nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan ilçeye geldiğini duyan husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte cenaze evine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aykut Ertaşır ile yeğeni Olcay Ertaşır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı A.B. ve O.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...