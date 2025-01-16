Cenaze nakil aracı su kanalına uçtu: Biri ağır, 10 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ölen kişinin yakınlarını taşıyan minibüsün refüje çarpıp su kanalına düştü. Kazada biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Cenaze nakil aracı su kanalına uçtu: Biri ağır, 10 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Dalbahçe mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.

Necmeddin Atala'nın (44) kontrolünü yitirdiği cenaze nakil aracı, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, yolun sağındaki su kanalına düştü.

Sürücü Necmeddin Atala ile ölen kişinin yakınları Şükriye Gümüşler (57), Hatice Uzunismail (61), Kadriye Kanberoğlu (27), M.Z.K. (17), Dursune Şenkul (67), Veysel Süretti (45), İsmail Kanberoğlu (59), Hatice Kanberoğlu (55) ve Havva Gümüşler (55) yaralandı.

Cenaze nakil aracı su kanalına uçtu: Biri ağır, 10 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

M.Z.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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