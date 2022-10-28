Cenaze yemeklerine yasak

Aksaray'da cenaze yemekleri yasaklandı. Açıklamayı Vali Hamza Aydoğdu, katıldığı bir cenaze namazı sonrasında yaptı.

Son dönemde yaygınlaşan cenaze evi yemeğinin garip bir uygulama olduğunu söyleyen Aydoğdu, "Cenazede bir iki olduğunda problem yok. Ama 200 ile 300 kişi bir araya geldiğini düşündüğümüzde maddi durumu iyi olmayan çevresinden borç alıyor ya da gidip kredi çekiyor" dedi.

Valilik kararıyla Aksaray'da cenaze yemeklerinin yasaklandığını söyleyen açıklayan Aydoğdu, "Bununla ilgili de valilik tarafından gerekli kurumlara 'genel emir' adı altında yazı gönderildi" dedi.

Vali Aydoğdu, yasakla ilgili şunları söyledi:



"Bu yanlış geleneği bir resmi yazıyla imam ile müftülerimiz ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek Aksaray bir model olsun istedik ve bu uygulamaya son veriyoruz. Cenazede bize düşen, dua okuyup, başsağlığı dilemek ve vazifemizi yaptıktan sonra oradan ayrılmaktır.

Cenaze evinde sanki bayram havasında yemek yenmesini beklemek ya da ikramı beklemek, cenaze sahibinin de bu psikolojiyi içerisine girip bu mahcubiyet içerisinde 'ben yemek ikram etmezsem gelenlere ayıp olur', diye sağdan soldan borç alması ve bankadan kredi çekmesi kabul edilir bir şey değil."