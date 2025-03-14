Cenaze yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö.'nün kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yazıçam mevkisinde, Erkan K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü baba Erkan K. ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan D-100 Karayolu'nun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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