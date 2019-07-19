Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç ve Şirin Taşdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.
Süleyman Mutlu, Turhal Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze yolunda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Tokat'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.