Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç ve Şirin Taşdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Mutlu, Turhal Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.