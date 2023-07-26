Cenaze yolunda feci kaza (İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı)

Olay yerinde ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Meydana gelen kazada yaralılardan Hatice Kara (75) yaşamını yitirirken diğer yaralılar Hediye Kara, Saliha Kara, Muhsin Yıldız, Cüneyt Gözde ve Fatma Gözde bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suluova ve Havza Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.



Cüneyt Gözde idaresindeki aracın İstanbul'dan Bafra istikametine cenaze için gittikleri öğrenildi.