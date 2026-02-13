Cenaze yolunda feci kaza. TIR'a ok gibi saplandı
13.02.2026 13:25
Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak, Ordu'daki cenazeye katılmak için yola çıkmışlardı.
İstanbul'dan Ordu'ya cenaze için yola çıkan iki kişi, TIR'ın dorsesine ok gibi saplanan otomobilde sıkışarak can verdi.
Memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'tan acı haber geldi.
İki kişinin içinde bulunduğu otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.