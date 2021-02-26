Cenazede 22 kişiye corona virüs bulaştırdı

Trabzon Araklı'daki Taşönü Mahallesi'nde cenazeye katılan corona virüslü kişi, 22 kişiye virüs bulaştırdı. 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

NTV Haber - DHA 26.02.2021 - 12:14

Cenazede 22 kişiye corona virüs bulaştırdı

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Trabzon'un Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi geçtiğimiz yıl haziran ayında da corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle  karantinaya alınmıştı.

8 AY SONRA İKİNCİ KEZ KARANTİNA

İkinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı anlaşıldı.

CENAZEDE 22 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

Trafik kazasında yaşamını yitiren Adem Çebi'nin (43) cenazesinde ve taziye ziyaretlerinde salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı, cenazeye katılan corona virüslü bir kişinin, taziye evinde yakın temas kurduğu 22 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı. Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacak.

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