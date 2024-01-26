Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 14 yaralı

Sivas'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 14 yaralı
Kastamonu'da yolcu otobüs devrildi: 6 kişi öldü

Kastamonu'da yolcu otobüs devrildi: 6 kişi öldü

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'ta E.P. yönetimindeki otobüs, Kurtlapa-Asarcık köyleri arasında devrildi. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si ağır 14 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği değerlendirilen otobüstekilerin, Asarcık köyündeki bir cenaze törenine katıldıkları ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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