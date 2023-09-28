"Cenazem var" diyerek topladığı altınlarla kayıplara karışan kuyumcu: Biz de mağduruz

"ÇARŞAMBA DEMİŞLERDİ AMA KAPI DUVAR"



Mağdurlardan Çiçek Avcı, "Burası çok eski bir işletme şok içerisindeyiz. Bütün düğün alışverişlerimizi buradan yapardık. Modeli değişecek diye bilezik bırakmıştık. Bir duyum aldık 'herkesi dolandırdılar' diye. Biz çok inanmadık açıkçası. Çünkü öyle insanlar değillerdi. Bana çarşamba günü demişlerdi ama geldiğimde gördüğünüz gibi kapı duvar. Telefonları da açmıyorlar dönüş de sağlamıyorlar. Burada benim gibi bir sürü insan var hepsi mağdur. Benim küçük olabilir ama ciddi yatırımları olan insanlar var. Ne olursa olsun bir açıklama yapmaları gerektiğini düşünüyorum. İflas etmiş olabilirler kimsenin gırtlağına yapışmıyoruz bize açıklama yapsınlar. Ben kendilerini 25 yıldır tanıyorum. Şu an şaşkınlık içerisindeyim öyle insanlar değillerdi. İnsanların kuyruğa girdiği, ailecek alışveriş yaptığımız yerdi. Daha önce de böyle bir şey hiç olmadı" dedi.



"HATA BİZİM KİMSENİN DEĞİL"



Başka bir mağdur Veysi Başkani ise, "30 yıldır tanıdığımız bir yer ama 3 aydır paramızı alamadık. Kardeşiyle bugün de konuştum vereceklerini söylüyor ama inanmıyoruz. Benim ailemin 4-5 milyon alacağımız var. Kaçtığını söylüyorlar henüz bilmiyoruz. Ben açılacağını düşünmüyorum. 45-50 yıllık bir esnaflığımız var. Al-ver yapıyoruz. Hata bizim kimsenin değil. Şu an ne olacağı belli değil. Benim yurtdışından tanıdıklarımın milyon dolarları var. 1 haftadır kapalı. Cenazemiz var deyip gittiler. Kardeşinin telefonu açık ama ağabeyinin telefonu kapalı. Ne olacak bilmiyoruz. Herkes mağdur" dedi. "MÜŞTERİLERİMİZ GİBİ BİZ DE MAĞDUR EDİLDİK"



Kuyumcu Mustafa Aladağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bildiğiniz üzere birkaç gündür kapalı olan iş yerimizi bugün de açmadığımızdan bahisle 'vurgun yapıp kaçtılar' gibi asılsız ve mesnetsiz iddialarla kamuoyunda yanlış bir algıya sebep olunduğunu görmekteyiz.



Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren 32 senelik bir marka olarak sizlere bugüne kadar itibar ve güvenle hizmet etmeye çalıştık ancak; mağaza müdürümüz Mehmet İfrazlı tarafından siz müşterilerimiz gibi bizler de mağdur edildik. Hakkında adli mercilere başvuruda bulunarak gerekli şikâyetlerin yapıldığını siz müşterilerimize de buradan ayrıca duyuruyoruz. Mağduriyetlerimizin giderilebilmesi açısından biraz zamana ihtiyacımız var. Bunun için en kısa zamanda sizlerle bir araya gelerek konunun çözümü için gerekli adımlar atılacağını saygılarımla sizlere duyuruyorum"