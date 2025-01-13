Cenazeyi yıkamayı unutup mezardan geri çıkardılar!

Elazığ'da önceki gün ilginç bir olay yaşandı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaş, defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ'a getirildi.

Burada cenaze namazının kılınmasının ardından ölen kişinin cansız bedeni mezarlığa götürüldü.

İddiaya göre; tabuttan alınan cenaze mezara konulduğu sırada mevtanın yakınları cenazenin yıkanmadığını belirtti.

Bunun üzerine tekrar tabuta alınan A.A.'nın cansız bedeni gassal tarafından gasilhanede yıkanıp aileye teslim edildi.

Yıkama işleminin ardından A.A.'nın naaşı toprağa verildi.

