Çengelköy'de asırlık çınar ağacı caddeye devrildi

Üsküdar Çengelköy’de devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sonucunda ana caddeye devrildi. Cadde üzerindeki bir binaya da zarar veren çınar ağacı sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.

Çengelköy'de asırlık çınar ağacı caddeye devrildi

Çengelköy'deki kökü çürüyen asırlık çınar ağacı, önce caddede bulunan iki katlı binanın üzerine ardından da caddeye devrildi.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.

Çengelköy'de asırlık çınar ağacı caddeye devrildi - 1

Binanın çatısına düşen dallar kesilirken, bina ve cadde üzerine devrilen ağacın dalları ise, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Çengelköy'de asırlık çınar ağacı caddeye devrildi - 2 Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, insanların kaldırımda yürürken, ağacın kökünden sökülerek devrilmesi ve vatandaşların kaçması görülüyor.

Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

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