Çengelköy'de asırlık çınar ağacı caddeye devrildi

Çengelköy'deki kökü çürüyen asırlık çınar ağacı, önce caddede bulunan iki katlı binanın üzerine ardından da caddeye devrildi.
Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldı.
Binanın çatısına düşen dallar kesilirken, bina ve cadde üzerine devrilen ağacın dalları ise, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
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