Cenk Yaltırak kimdir? Prof. Dr. Cenk Yaltırak kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Cenk Yaltırak, 1963 yılında İstanbul'da doğan Türk yerbilimcidir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nin Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak çalışmaktadır. Marmara Denizi'nin tektonik yapısı üzerine araştırmalarıyla tanınmaktadır.



Yaltırak, 1987’de Trakya Üniversitesi'nden, 1992'de İTÜ’den mezun oldu. Yüksek lisansını 1996'da İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde, doktorasını ise 2003'te İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu.



Yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarını sırasıyla Güney Trakya sahilleri ve Edremit Körfezi jeolojisi üzerinde yaptı. Bu bölgelere ek olarak, 2000-2001 yıllarında Kanada'nın Newfoundland Memorial Üniversitesi'nde Marmara Denizi üzerine de çalışmaya başladı. Bu konudaki üstün nitelikli araştırmaları sayesinde 2003 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teşvik Ödülü'nü, doktorasını tamamlamadan kazanan ilk araştırmacı oldu. Araştırma sahasının önemli akademik dergilerinden Marine Geology tarafından iki kere özel sayı editörlüğüne davet edildi.



Yaltırak, araştırmalarında sismik verilere ek olarak tarihsel deprem kayıtlarını da kullanmaktadır.



"Ne Olacak Bu Dünyanın Hali?" adlı çevrimiçi tartışmalara ev sahipliği yapmaktadır.