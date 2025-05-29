'Cennet Bahçesi' mozaiğinde restorasyon ve konservasyon başladı

Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'te, 155 metrekarelik ‘cennet bahçesi' isimli mozaik bulunuyor. Perre Antik Kent'in nekropol alanındaki mozaiğin orta ana sahnesinde, asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor.

Roma Dönemi yani Milattan Sonra 5. Yüzyıl'la tarihlenen bin 500 yıllık 155 metrekarelik mozaiğin 30 metrekarelik alanı tahrip olduğu için 125 metrekaresi günümüze kadar ulaştı.