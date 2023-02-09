"Cennetten kare" ilanıyla satıldı | 250 daireli lüks rezidans depremde yıkıldı

Hatay depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Bölgede hasar almayan bina kalmazken yapımı 2013 yılında tamamlanan "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan rezidans tamamen çöktü.

"Cennetten kare" ilanıyla satıldı | 250 daireli lüks rezidans depremde yıkıldı

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı.

da depremde en çok etkilenen iller arasında...

Yapımı 11 sene önce tamamlanan bir bina ise sosyal medyada ve ilan sitelerinde "Cennetten bir kare" adıyla reklamı yapıldı.

Deprem, Hatay'ın Antakya ilçesindeki 12 katlı lüks rezidansı yerle bir etti.

Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu

Hatay Havalimanı yolunda derin çatlaklar oluştu

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"Cennetten kare" ilanıyla satıldı | 250 daireli lüks rezidans depremde yıkıldı - 1

"DEPREME DAYANIKLI" VAATLERİ

250 daireli rezidansta yaklaşık 1000 kişi yaşıyordu.

Depremde yan yatan bina havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildi. Sokaktaki başka bir apartmana da hasar verdi.

Yeni yapılan birçok bina gibi bu rezidansta sosyal medyada depreme dayanıklı vaatleriyle tanıtımıştı.

Hatayspor ve Volkan Demirel İstanbul'da

Hatayspor ve Volkan Demirel İstanbul'da

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu rezidansta Hataysporlu Taner Savut ve Christian Atsu'nun da olduğu öğrenildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculardan henüz haber alamadıklarını açıkladı.

Ekipler, binada arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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