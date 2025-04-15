Cep telefonu bomba gibi patladı
Telefon tamircisine bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Artvin’in Borçka ilçesinde arızalı olduğu gerekçesiyle müşterisi tarafından getirilen cep telefonunu tamir etmek üzere çalışma masasına bırakan işletme sahibi Sinan Arslan, telefonun aniden patlamasıyla neye uğradığına şaşırdı.
Arslan ve çalışanlar, ilk şoku atlattıktan sonra yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı.
"CİDDİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR"
Arslan, "Telefonu tamir için getirdiler. Şarja taktık, birazdan açıp bakacaktım. Bir anda patlama oldu. Söndürmeyi başardık ama çok korktuk. Sonradan incelediğimizde bataryanın orijinal olmadığını fark ettik. Bu tür bataryalar ciddi tehlikeye yol açabiliyor." dedi.
"ŞARJDA BIRAKMAK ÇOK RİSKLİ"
Arslan, bu tür olayların sık yaşandığını belirterek, "Piyasada çok sayıda orijinal olmayan, batarya var. Bunlar hem ısınmaya hem de patlamaya yol açabiliyor. Özellikle gece boyunca şarjda bırakmak çok riskli. Her zaman orijinal parça kullanılmalı." diye konuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Artvin Borçka
- Patlama
- Cep Telefonu