Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı. "Şişmiş batarya saatli bomba gibidir"
29.03.2026 11:38
Tezgahın üzerindeki telefon aniden patladı.
Aksaray’da bir vatandaşın telefoncuya tamir için getirdiği cep telefonu bomba gibi patladı. Patlamanın ardından telefon alev alev yandı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisindeki dükkanında telefonculuk yapan Atilla Turan’a bir vatandaş batarya değişimi için telefon getirdi.
Bataryasını tamir etmek için telefonu alan telefoncu Atilla Turan, bir süre incelediği telefonu tezgahın üzerine bıraktı. Bir başka telefondaki işlemin bitmesi için yanındaki genç çalışanı ile telefonla ilgilenen Turan, telefonunun patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tezgahta duran telefon bir anda patlayarak alev aldı. Turan, alev alev yanan telefonu tezgahtan aşağıya iterek ayaklarıyla söndürdü.
Patlama sonucu alev alan telefonu ayaklarıyla basa basa söndürdü.
Yaşanan olayı anlatan Atilla Turan, "Bir vatandaş pil değişimi için akıllı telefonu getirdi. Biz de alıp tezgaha koyduk ve işleme başlayacağımız sırada bomba gibi patladı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Hemen telefonu tezgahtan aşağıya attım. Aşağıda yanmaya devam ediyordu. Ayaklarımla söndürdüm." dedi.
“ŞİŞMİŞ BATARYA SAATLİ BOMBA GİBİDİR”
Yaşanan bu tür olaylara yönelik vatandaşları da uyaran Turan, "Bir telefonun bataryası şişmiş ise, bunu hissediyorsanız, bu saati belli olmayan bir bomba gibidir. Bunun mutlaka tamirciye gitmesi gerekir. Bugün bütün insanların evinde, cebinde telefon var. Bataryaları şiştiği zaman kesinlikle evde tutulmasın. Mutlaka tamirciye veya bir bilirkişiye gösterip kesinlikle batarya değişimi yapsınlar. Çünkü bu evde patlasaydı, yangına neden olurdu." diye konuştu.