Cep telefonu bomba gibi patlayıp alev aldı. "Şişmiş batarya saatli bomba gibidir"

Yaşanan olayı anlatan Atilla Turan, "Bir vatandaş pil değişimi için akıllı telefonu getirdi. Biz de alıp tezgaha koyduk ve işleme başlayacağımız sırada bomba gibi patladı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Hemen telefonu tezgahtan aşağıya attım. Aşağıda yanmaya devam ediyordu. Ayaklarımla söndürdüm." dedi.

“ŞİŞMİŞ BATARYA SAATLİ BOMBA GİBİDİR”

Yaşanan bu tür olaylara yönelik vatandaşları da uyaran Turan, "Bir telefonun bataryası şişmiş ise, bunu hissediyorsanız, bu saati belli olmayan bir bomba gibidir. Bunun mutlaka tamirciye gitmesi gerekir. Bugün bütün insanların evinde, cebinde telefon var. Bataryaları şiştiği zaman kesinlikle evde tutulmasın. Mutlaka tamirciye veya bir bilirkişiye gösterip kesinlikle batarya değişimi yapsınlar. Çünkü bu evde patlasaydı, yangına neden olurdu." diye konuştu.