Cep telefonu yüzünden sinir krizi geçirdi: Evdeki eşyaları camdan attı
İstanbul Güngören'de babasıyla yaşayan bir kişi, evde telefonunu bulamayınca sinir krizi geçirdi. Şüpheli, evdeki eşyaları camdan aşağıya atarkan park halindeki otomobiller zarar gördü.
Mareşal Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde babası ile yaşayan E.S. uyandıktan sonra cep telefonunu göremeyince sinir krizi geçirdi.
Evde telefonunu bulamayan E.S., eşyaları sokağa atmaya başladı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis içeri girmek isterken E.S. polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 3'üncü katta bulunan daireye girerek ekiplere kapıyı açtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekiplerinin gözetimi altında binadan çıkarılan E.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"ARAÇLARIN ÜZERİNE ÜTÜ ATTI"
Mahalle sakini Doğan Güney, E.S'nin 3'üncü kattan ütü fırlattığını eline ne geçerse aşağıya attığını dile getirdi.
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