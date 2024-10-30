Cep telefonunu almak için yanan aracın içine girdi

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde seyir halindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Yanan araca vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek, alevleri söndürdü.



Öte yandan bir kişinin iddiaya göre cep telefonunu almak için yanan otomobilinin içine girdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.