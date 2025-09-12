Cephane gibi eve baskın
Şanlıurfa'da bir eve düzenlenen baskında; el bombaları, piyade tüfekleri, makineli tabancalar da dahil çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı.
Aramalarda; 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
