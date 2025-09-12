Cephane gibi eve baskın

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.



Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen bir adrese baskın yapıldı.



Aramalarda; 17 el bombası, 12 piyade tüfeği, 4 makineli tabanca, 23 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



2 kişi gözaltına alındı.



Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.