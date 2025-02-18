Cephanelik gibi ev: 13 ruhsatsız tabanca, bin 200 fişek, 300 tabanca şarjörü

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aziziye Mahallesi'nde F.A. (39) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 13 ruhsatız tabanca, bin 200 fişek, 300 tabanca şarjörü, ruhsatsız av tüfeği, 3 elektro şok cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A., komutanlıkta tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.