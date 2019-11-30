Cerablus'ta ve Tel Abyad'da sivillere saldırı: 15 yaralı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus'da PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu, biri çocuk 9 sivil yaralandı.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;



"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralandı."

TEL ABYAD'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA 6 SİVİL YARALANDI



Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyünde de bomba yüklü araç patlatıldı.



Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 6 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı."



Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.



Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.