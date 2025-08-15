Çerçeve Sözleşme Kapsamında Değişiklik (İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi nedir?)

İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi'nde 14.09.2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde değişiklik yapıldı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 14.09.2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." denildi.

ÇERÇEVE SÖZLEŞME NEDİR?



İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi, İstanbulkart’ın kullanım şartlarını, kart sahibinin ve kart hizmetini sunan BELBİM A.Ş.’nin hak ve yükümlülüklerini belirleyen resmi sözleşmedir.



Bu sözleşme; İstanbulkart ile yapılabilecek işlemler, ücretlendirme, kartın geçerlilik süresi, bakiye iadesi, kişisel verilerin işlenmesi ve zaman aşımı gibi konuları kapsar.



İstanbulkart’ın hangi şartlarda, nasıl ve hangi ücretlerle kullanılabileceğini şeffaf biçimde düzenlemektir.