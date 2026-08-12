Çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
12.08.2026 11:05
Düzenleme, 467 oy ile kabul edildi.
Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Meclis'te rekor oyla yasalaştı.
Süreçte kritik eşik aşıldı.
Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ
Kanunun kabul edilmesinin ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.
İki ismin Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtilmişti. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenilmişti.
REKOR OYLA KABUL EDİLDİ
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda rekor sayıda oyla yasalaştı.
Düzenleme, 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser, 2 mükerrer oyla kabul edildi.