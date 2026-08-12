Çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu

NUMAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Kanunun kabul edilmesinin ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki ismin Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyi ele aldıkları belirtilmişti. Görüşmede ayrıca süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımların da değerlendirildiği öğrenilmişti.

REKOR OYLA KABUL EDİLDİ

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda rekor sayıda oyla yasalaştı.

Düzenleme, 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser, 2 mükerrer oyla kabul edildi.