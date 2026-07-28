Çerçeve yasa için kritik hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis kapanmadan tamamlayalım

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi. Konu dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı nın da gündemdeydi.

ERDOĞAN'DAN "YASA SÜRECİ UZAMADAN TAMAMLANSIN" UYARISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın toplantıda "Süreç uzamasın" uyarısı yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, Önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım.” mesajı verdi.

Erdoğan "Bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak." vurgusu yaptı.

AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörsüz Türkiye süreci ve sürecin ekonomiye getirileri konusunda da sunumlar yapıldı.

SÜREÇ YASASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Süreç yasasına ilişkin teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor. Ancak metnin tüm siyasi partiler tarafından imzalanarak Meclis Başkanlığı'na sunulabilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Bunun için siyasi parti grup başkanvekilleri yeniden bir toplantı gerçekleştirebilir.

Bu çalışmalar sonrası metnin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı ve son hali netleştikten sonra Meclis Başkanlığı'na verileceği ifade ediliyor.

KAPSAMI NASIL OLACAK?

Çerçeve yasayla geri dönüşlerle ilgili nasıl bir yol izleneceği netleşecek. Müstakil ve süreli bir yasal düzenleme olacak. Af niteliğinde olmayacak. Yasanın uygulamaya geçmesi teröristlerin tamamen silah bıraktığının teyidiyle mümkün olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili son olarak şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Ortak anlayışın gündeme getirilmesine çalışıyoruz. Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır.

Yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi için bir mekanizma bu yasanın içerisinde olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Temel çerçevede anlayış birliği olduğu görülüyor. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur.”