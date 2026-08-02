Çerçeve yasa için kritik hafta. Düzenlemede af anlamına gelebilecek hükümler olmayacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemede sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , çerçeve yasanın yeni haftada Meclis 'e geleceğini söyledi.

“İNŞALLAH ORTAK İMZAYLA GELECEK HAFTA MECLİS'E GELECEK”

Bahçelievler'de dün bir otelde düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençler ve velilerle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşma da terörsüz Türkiye sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız.

Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak, bundan sonra memleketimizin her yeri barışla kardeşlikle üretimle teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

SÜREÇ YASASI NASIL OLACAK?

Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.

Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.

BAHÇELİ: ÇERÇEVE YASAYA DESTEK VERİLMELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemeye tam destek verilmesi çağrısında bulundu.