Çerçeve yasa için Takip ve Tespit Kurulu toplanıyor. Kurul'un ilk gündemi belli oldu

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLK TOPLANTI PAZARTESİ

Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını pazartesi günü yapacak.

Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek ve alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak.

Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumları arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor.

ALT KURULLARIN GÜNDEMİ NE OLACAK?

Oluşacak ilk alt kurulun, silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor.

MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor.

Teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydı tutulacak.

ADLİ İŞLEMLER İÇİN İHTİSAS GRUBU

İkinci kritik mekanizma, adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak.

Adalet Bakanlığı yetkilileri ile uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor.

Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek.

SOSYAL UYUM VE REHABİLİTASYON SÜRECİ

Bir başka alt kurul, silahını teslim ederek Türkiye’ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor.

KAYIT VE BAŞVURU SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Ayrı bir teknik çalışma grubunun ise başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor. Çünkü yasadan yararlanmak isteyenlerin 6 ay içinde başvuru yapması gerekiyor.

REKOR OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilmişti.

Yasa, PKK/KCK ve bununla bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya lehine işlenen suçlara yönelik geçici düzenlemeler içeriyor. Kabul edilen teklife göre soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş cezaların infazı, suçun niteliğine ve ceza miktarına göre beş veya 10 yıl ertelenebilecek.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Teklifin ilk maddesine göre bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK/KCK’nin ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor.

Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanması şartı aranacak.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından çerçeve yasa resmen yürürlüğe girecek ve 6 aylık başvuru süresi başlayacak.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.

Düzenlemeden faydalanacaklar için 2-3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.

“Kasten adam öldürme” suçunu işleyenler de kapsam dışı kalacak.

Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.

Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak.

Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.