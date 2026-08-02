Çerçeve yasa Meclis'te imzaya açıldı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) imzaya açıldı.

AK Parti'nin çerçeve yasa düzenlemesiyle ilgili bugün muhalefete ön bilgilendirme yapması bekleniyor.

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş ayrıntıları şu şekilde anlattı:

“Öncelikle bu önemli teklifin 12 maddeden oluşması bekleniyor ve adı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması” kanun teklifi. Bu 12 maddelik kanun teklifi imzaya açıldı. Bu imza kısmı rutin bir kısım. Salı günü 17.00'ye kadar AK Partili milletvekilleri imzalarını atacaklar. Aynı şekilde MHP'de de imzaya açıldı. İlk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Zaten süreci başlatan isim de Bahçeli'ydi. Aslında teklif hazır. Çarşamba günü Meclis Başkanlığına sunulmasını bekliyoruz.”

“İNŞALLAH ORTAK İMZAYLA MECLİS'E GELECEK”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , çerçeve yasanın yeni haftada Meclis'e geleceğini söylemişti.

Bahçelievler'de 1 Ağustos Cumartesi günü bir otelde düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'nda gençler ve velilerle bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşma da terörsüz Türkiye sürecine değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terörsüz Türkiye meselesinde büyük bir merhale alınmıştır. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız.

Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak, bundan sonra memleketimizin her yeri barışla kardeşlikle üretimle teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi.

Heyet, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

“TARİHSEL BİR SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ”

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan'ın mesajlarına yer verildi. Metinde şu ifadeler yer aldı:

-“Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz.”

“SÜRECİN BAŞARISI İÇİN HERKES SORUMLULUK ÜSTLENMELİ”

-“Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir.”

“SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇACAK ANAHTAR NİTELİĞİNDE”

-“Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir.”

SÜREÇ YASASI NASIL OLACAK?

Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.

Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.

BAHÇELİ: ÇERÇEVE YASAYA DESTEK VERİLMELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemeye tam destek verilmesi çağrısında bulunmuştu.

ÖZEL: BARIŞA DAİR UMUDUMUZ KONJONKTÜREL BİR MESELE DEĞİL

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sürece desteğini dile getirdi. T24'e konuşan Özel, “Kürt meselesiyle ilgili tavrımız ve barışa dair umudumuz konjonktürel bir mesele değil. Bu ilkesel bir mesele ve bu temel yaklaşımın dışına çıkmam.” demişti.

Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Yasa teklifi, partilerin ortak bir teklifi olarak Meclis'e gelecek." açıklamasını da değerlendirmişti.

Henüz bu konuda bir mutabakat olmadığını belirten Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "İlkesel olarak meselenin çözümüne yönelik bakıyoruz." diye konuşmuştu.