Çerçeve yasa Meclis'ten geçti. İlk adım Bakan Çiftçi'den geldi

Terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılan yasal adım, yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu’nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek.

Yasanın meclisten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını olarak Video Konferans (VKS) toplantısına çağırdı.

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un da katılacağı bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek.

“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”

Zirve öncesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, “Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak.” dedi.

DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI İSTENECEK

Toplantının en kritik başlıklarından birini, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahadan karşılaşabileceği olası sorunlar olacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

SIFIR TOLERANS İLKESİYLE HAREKET EDİLECEK

81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine verilecek talimatlar, sürecin omurgasını oluşturacak. Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri kırsal alanda jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek.

Yarın saat 15.00’te başlayacak zirve, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak.

SÜREÇ YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan çerçeve yasa teklifi dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan 592 milletvekilinin 562'si Genel Kurul'daki oylamaya katıldı. Çerçeve yasa 467 milletvekilinin "evet" oyuyla yasalaştı.