Çerçeve yasa Resmi Gazete'de. Kurul 24 Ağustos'ta toplanıyor

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Kararın yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yıılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

467 oy ile kabul edilen yasanın ardından kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul'un kurulduğuna işaret eden Yılmaz, "Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır." dedi.

İLK TOPLANTI 24 AĞUSTOS'TA

Süreç Kurulu'nun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret eden Yılmaz, "Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, paylaşımında "Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun’la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün itibarıyla yürürlüğe giren kanunun hayırlara vesile olmasını dileyip emeği geçenlere teşekkür etti.

REKOR OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilmişti.

Yasa, PKK/KCK ve bununla bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya lehine işlenen suçlara yönelik geçici düzenlemeler içeriyor. Kabul edilen teklife göre soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş cezaların infazı, suçun niteliğine ve ceza miktarına göre beş veya 10 yıl ertelenebilecek.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Teklifin ilk maddesine göre bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK/KCK’nin ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor.

Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanması şartı aranacak.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından çerçeve yasa resmen yürürlüğe girecek ve 6 aylık başvuru süresi başlayacak.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.

15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.

Düzenlemeden faydalanacaklar için 2-3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.

“Kasten adam öldürme” suçunu işleyenler de kapsam dışı kalacak.

Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.

Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak.

Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.