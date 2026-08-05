Çerçeve yasa teklifi Meclis'te | AK Parti Sözcüsü Çelik: İki yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.45'te başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunup gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI MECLİS'TE

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunuldu.

"SÜREÇ İÇİN ÇOK BÜYÜK EMEK SARF EDİLDİ"

Terörsüz Türkiye süreci için çok büyük emek sarf edildiğini söyleyen Ömer Çelik “Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bölgemizde kötü niyet besleyenlere verilen bir cevaptır.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız; terörsüz Türkiye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, kullanılacak üslup ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler, aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar." diye konuştu.