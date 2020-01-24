Ceren Damar davası ertelendi

Ankara'da 27 yaşındaki Ceren Damar'ı öldüren sanık hakkında görülen davada erteleme kararı çıktı.

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü suçlamasıyla öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet (23) ve avukatı, maktulün annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, müdahil Çankaya Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmayı bazı milletvekillerinin yanı sıra Çankaya Üniversitesinin öğretim üyeleri ile öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık grup da izliyor.

Sanık Hasan İsmail Hikmet'in ise duruşmada ifade vermesi bekleniyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

''ÖLDÜRME KASTI İLE GİTMEDİM''

İddianamede, şüphelinin, danışmanı Ceren Damar Şenel’in kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünerek husumet duymaya başladığı, kopya çekerken yakalanması nedeniyle de bu husumetin arttığı iddia edildi.



Şüphelinin olay sonrası verdiği ifadesindeki “Ceren Hoca’nın odasına öldürme kastıyla gitmemiştim, bana sinkaflı hakaret edince 2 el ateş ettim, akabinde kendimi kaybettim” şeklindeki beyanlarının inandırıcı bulunmadığı belirtildi.



Savcı şüphelinin ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istedi.