Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma

Sanık avukatı Vahit Bıçak

Akademisyen Ceren Damar Şenel davsında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma başlatı.

Davanın dün görülen duruşmasında sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Hikmet'in avukatının sözleri ise tepkilere neden oldu.

Bıçak savunmasında, müvekkilinin KKTC'deki üniversiteden Çankaya Üniversitesine geçtikten sonra tanıştıklarını, zamanla maktulenin Hikmet'ten hoşlanmaya başladığını, kız arkadaşından ayrılması halinde duygusal birliktelik yaşayabileceklerini söylediğini, sanığın ise bunu reddettiğini savundu.



Sonraki dönemde maktule ve sanığın görüşmeye başladığını öne süren Bıçak, "Aralarında hoca öğrenci ilişkisi mevcuttur. Maktule, öğrencisi üzerindeki hiyerarşi ilişkisini kötüye kullanmıştır" iddiasında bulundu.



Olay günü maktulenin, müvekkilini kopya çekmek isterken yakaladığını, sonrasında maktule ile görüşen müvekkilinin, "neden göz yumacağını söylediği halde kopya işlemi yaptığını" sorduğunu savunan Bıçak, Şenel'in ise müvekkiline, "kendisini reddetmesinin intikamını alacağını söylediğini" öne sürdü.

"HERKES İÇİN İNSANLIK DERSİ"

Bıçak, akşam saatlerinde yanına gittiğinde Şenel'in müvekkiline, "Aileni de, seni de harcayacağım. Benimle olmamak sana pahalıya patlayacak" dediğini de iddia etti. "Olayın ani gelişmiş cinnet" olduğunu söyleyen Bıçak, sanığın pişman olmasının ise herkes için insanlık dersi olduğunu dile getirdi.

"ÖNCE İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN"



Sanık avukatının bu sözleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır? sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini belirtti.



"Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür" diyen Gül, "Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir" ifadelerini kullandı.



Paylaşımının sonunda Ceren Damar Şenel'e bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi; iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil önce iyi bir insan olmaya çalışın" diye yazdı.

"KORUMAYA LAYIK BİR BEYAN DEĞİL"



TBB (Türkiye Barolar Birliği) Başkanı Metin Feyzioğlu'dan da Bıçak'a tepki geldi. Feyzioğlu şunları söyledi:

"Ankara Barosu'nun bu kişi hakkında derhal soruşturma açması gerekir. Hiçbir savunma, hiçbir iddia yani hukukçuluk, avukatlık, savcılık görevleri insanların hatırasını rencide edilerek yapılamaz. Avukat Bıçak'ın savunması korumaya layık bir beyan değildir. Bu savunma değil, bu doğrudan doğruya gencecik bir akademisyenin delilsiz, dayanaksız savunma adına itibarsızlaştırılması ve en ağır şekilde üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Savunma hakkına eğer giriyor olsaydı, sert de olsa birilerini rahatsız ediyor da olsa ilk biz karşı çıkardık. Savunma hakkına dokunamazsınız derdik.

Bir avukatın sanki oradaymış gibi, sanki görmüş gibi olayı kişiselleştirerek sanki kendisiyle bir bağlantı kurarak dile getirmesini savunma kabul etmiyorum. Bu savunma dokunulmazlığı, sınırlarını fersah fersah aşmıştır. Ankara Barosu'nun pazartesi olağanüstü toplanıp işlem yapması lazım. Bir şekilde eğer Ankara Barosu soruşturma açmazsa bu kişi hakkında iş TBB'ye gelecek. Ben bu sözleri söylediğim için artık kurulda yer alamayacağım. Ama bunu bile bile söylüyorum çünkü içimde tutamam bunu. Bu kişinin yaptığı avukatlık mesleğinin itibarına son yıllarda meslek içinden verilmiş en ölçüsüz, en izahı olmayan zarardır. Dolayısıyla meslek kuralları en ağır ne yaptırım gerektiriyorsa o yapılmalıdır."

