Çankara Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı şüpheli Hasan İsmail H.'nin canavarca hisle öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
İddianamede, şüphelinin, danışmanı Ceren Damar Şenel’in kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünerek husumet duymaya başladığı, kopya çekerken yakalanması nedeniyle de bu husumetin arttığı iddia edildi.
Şüphelinin olay sonrası verdiği ifadesindeki “Ceren Hoca’nın odasına öldürme kastıyla gitmemiştim, bana sinkaflı hakaret edince 2 el ateş ettim, akabinde kendimi kaybettim” şeklindeki beyanlarının inandırıcı bulunmadığı belirtildi.
Savcı şüphelinin ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istedi.
CEREN DAMAR GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI