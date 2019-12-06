Ceren Özdemir'in doğum günü: Öldürülmeseydi 21 yaşında olacaktı

Evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı.

balerin-ceren.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SON DAKİKA HABERİ: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Genç balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti (Ceren'e hüzünlü veda)

Genç balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti (Ceren'e hüzünlü veda)

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. 

Öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacak olan Ceren Özdemir'in sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı.

Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

CEREN ÖZDEMİR'İN SON ANLARI KAMERADA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...