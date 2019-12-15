Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanacağı tarih belli oldu

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı.
Zanlıya, "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamaları yöneltildi.
Hakkında, 3 kez ağırlaştırlmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca zanlıya verilecek cezada indirim uygulanma-ması talep edildi. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan Özgür Arduç'un yargılanacağı davanın ilk duruşması 23 Aralık'ta yapılacak.
VİDEO: CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI ÖZGÜR ARDUÇ HAKKINDA 2 İDDİANAME HAZIRLANDI