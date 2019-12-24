Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a akıl sağlığı yerinde raporu verildi.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç, akıl sağlığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ'a götürüldü.

Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenede Arduç için "Akıl Sağlığı Tam" raporu verildiği öğrenildi.



Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verilmişti.

İKİ AYRI İDDİANAME



Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.



CEREN'İN KATİLİNİN CİNAYET ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ